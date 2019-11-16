وسائل إعلام لبنانية: محمد الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة

القاهرة – مصراوي:

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتخلي محمد الصفدي، المكلف بتشكيل الحكومة، عن المهمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول انسحابه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أكد الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، تمسكهم بإعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.

وقال الرؤساء السابقون للحكومة: "منذ بداية الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان حاليا، شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي، بإعادة تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، أن على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".

وكان حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر قد توافقوا مع الحريري على اختيار الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة المرتقبة والتي ستكون (تكنو – سياسية) أي مزيج ما بين السياسيين والتكنوقراط.

وجاء اختيار الصفدي، بعد أن أصر الحريري على موقفه أنه إذا اختير لتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها ستكون حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) بالكامل، بما يحاكي مطالب الاحتجاجات الشعبية وحتى يمكن لها أن تعمل بسرعة وانسجام بمنأى عن العرقلة والتجاذب والنكايات السياسية التي كانت السمة الرئيسية للحكومة المستقيلة، في حين تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) بموقفهما بتشكيل حكومة سياسية مطعمة بالاختصاصيين (تكنو – سياسية).

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.