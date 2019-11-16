الجزائر: اتخاذ الترتيبات والاجراءات الأمنية استعدادًا لانتخابات الرئاسة

الجزائر - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الأمنية لانتخابات الرئاسة المقررة في ١٢ ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع ، في بيان مساء اليوم السبت على صفحتها بموقع (فيس بوك) ، "في إطار التأمين الشامل للعملية الانتخابية التي تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضمانها منذ استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس للبلاد يوم 12 ديسمبر المقبل ، اتخذت كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية وفق الشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

وأكدت أن القيادة العليا للجيش باركت الهبة الشعبية وأعلنت دعمها للمطالب المشروعة للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل كما أراده الشهداء الأبرار.

وقالت " ولتمكين المواطنين والمرشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الإطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية ، أعطت القيادة العليا للجيش التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الإنتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية".

ودعت وزارة الدفاع كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة إلى جانب قوات الجيش ومختلف أجهزة الأمن التي تعمل ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر.