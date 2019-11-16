انفجار جسم غريب في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة أن جسما غريبا انفجر في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق - بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أمس أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.