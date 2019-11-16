انفجار جسم غريب في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية
بغداد - (أ ش أ):
أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة أن جسما غريبا انفجر في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه.
وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق - بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أمس أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الشرطة العراقية تدمر خندقًا لداعش بكركوك شمالي البلاد
-
708
-
670
-
561
-
265
-
246
-
157
-
140
-
113
-
100
-
99
-
91
-
90
-
84
-
78