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هيئة تونسية ترصد انتهاكات ضد عمال تونسيين في دول عربية وأوروبية

09:05 م السبت 16 نوفمبر 2019
هيئة تونسية ترصد انتهاكات ضد عمال تونسيين في دول عربية وأوروبية

أرشيفية

تونس - (د ب أ):

قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في تونس اليوم السبت إنها رصدت انتهاكات لحقت بمواطنين تونسيين في دول عربية وأوروبية.

وأضافت رئيسة الهيئة روضة العبيدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، أن الهيئة وثقت انتهاكات ضد عمال تونسيين في أرياف مدن أوروبية خاصة في صفوف ممن هاجروا بطرق غير شرعية.

وأوضحت العبيدي أن تلك الانتهاكات تشمل بالخصوص قطاعات الفلاحة أو بيع المخدرات.

ويقطع الآلاف من الشباب التونسي سنويا البحر الأبيض المتوسط فوق قوارب للوصول الى أوروبا بطرق غير شرعية. ويعمل أغلبهم في المزارع بينما ينتهي الحال بالعديد منهم وسط شبكات الاتجار بالمخدرات.

ولفتت العبيدي أيضا إلى حالات استغلال لتونسيات في دول عربية.

وقالت العبيدي إن جرائم الاتجار بالأشخاص باتت معقدة وهي "تخفي وراءها ظاهرتي الإرهاب وجرائم تبييض الأموال التي تعد من أشنع الجرائم التي يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان وكرامته".

كما طالبت رئيس الهيئة الملحقين بالسفارات التونسية بالخارج الى التصدي لانتهاكات مكاتب التشغيل غير القانونية بعد الكشف عن انتهاكات واسعة النطاق ضد مواطنين تونسيين.

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