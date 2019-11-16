الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان
08:43 م السبت 16 نوفمبر 2019
طهران - (أ ش أ):
أعلنت مصادر إيرانية معارضة أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان شمال غربي العاصمة طهران.
ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة دون مزيد من التفاصيل.
وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 11 شخصا بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة.
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