"سانا": إرهابيون يستهدفون بلدتين بسوريا بقذائف صاروخية

دمشق - (أ ش أ):

تعرضت بلدتا "الجيد" و"الرصيف" بريف حماة الشمالي الغربي السوري، اليوم السبت، لعدة هجمات صاروخية نفذتها عناصر إرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في بلدتي الجيد والرصيف التابعة لناحية قلعة المضيق في منطقة السقيلبية بالريف الشمالي.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بأضرار مادية في بعض الممتلكات والمزارع المحيطة بالبلدتين دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وتنتشر في إدلب وريفها عناصر إرهابية معظمها تنتمي إلى تنظيم (جبهة النصرة) تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.