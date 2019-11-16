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    ماليزيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو العالم لإنهاء الاحتلال

    06:23 م السبت 16 نوفمبر 2019
    ماليزيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو العالم لإنهاء الاحتلال

    جيش الاحتلال الإسرائيلي

    كوالا لمبور - (أ ش أ):
    أدانت ماليزيا بشدة الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين، ومن ضمنهم أطفال.
    ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية في نسختها بالإنجليزية، عن بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم السبت - إن هجمات الجيش الإسرائيلي كانت مفرطة وغير متناسبة، وذلك في تجاهل تام لجميع القوانين الدولية.
    وأضاف البيان "تكرر ماليزيا معارضتها الشديدة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والذي يشكل عقابا جماعيا يتسبب في معاناة إنسانية وصعوبة لشعب غزة ومنظمات الإغاثة الإنسانية في القطاع وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل".
    وأفاد البيان "ماليزيا تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وإقامة دولة فلسطين مستقلة."
    كما حثت ماليزيا جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام اتفاق وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.

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