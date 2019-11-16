فينيسيا الإيطالية تستعد لمواجهة مزيد من الفيضانات

روما - (د ب أ):

أصدرت السلطات في مدينة فينيسيا الإيطالية اليوم السبت أعلى تحذير بشأن الطقس غدا الأحد، حيث يتوقع أن يتجاوز منسوب المياه في مدينة "لاجون" الإيطالية 160 سنتيمترا بحلول منتصف النهار وهو أعلى من المنسوب الطبيعي.

وتعني تلك التوقعات أن أجزاء واسعة من المدينة السياحية المشهورة ستغرقها المياه مرة أخرى.

وكانت المدينة قد شهدت في الأيام الأخيرة فيضانات عارمة ومن المتوقع حدوث طقس أكثر سوءا في الأسبوع المقبل.

وكانت سلطات فينيسيا قد قررت إغلاق ميدان سان مارك أمس الجمعة حيث تعرضت المدينة لفيضانات غمرت المقصد السياحي طوال هذا الأسبوع.

وقال عمدة المدينة، لويجي بروجنارو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "يوم آخر من الطوارئ" مشيرا إلى هبوب رياح قوية بشكل خاص.

وأضاف بروجنارو بأن ميدان سان مارك قد أغلق لتجنب أي خطر على الزوار، داعيا السكان والسائحين لأخذ الحيطة والحذر.

وتم إغلاق المدارس، إلى جانب قصر "دوجي"، مع وصول مياه الفيضانات إلى ميدان "سانت مارك" القريب.

وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أعلن أمس الأول الخميس حالة الطوارئ في فينيسيا وذلك بعد أن دمرت المياه المرتفعة المحلات التجارية والكنائس والآثار وغيرها من المناطق السياحية التاريخية.

وقد تعرضت المدينة لأسوأ موجة فيضانات فى العصر الحديث عندما بلغ منسوب المياه 194 سنتيمترا فى نوفمبر 1966، حيث دمرت الفيضانات معظم أنحاء المدينة في ذلك الوقت.