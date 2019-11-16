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    ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين

    04:13 م السبت 16 نوفمبر 2019
    ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية البحرين

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    أبوظبي - أ ش أ

    استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.

    واستعرض ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية البحرين - خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

    كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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    محمد بن زايد آل نهيان البحرين القوات المسلحة الإماراتية

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