صورة "خامنئي" تحترق.. المظاهرات مستمرة في إيران (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

قالت قناة "العربية"، اليوم السبت، إن متظاهرين في إيران أحرقوا صورة المرشد الأعلى علي خامنئي في مدينة "إسلام شهر" والتي تبعد 12 كيلومتر فقط على العاصمة طهران.

واندلعت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ولقي شخص على الأقل مصرعه بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشعل محتجون النيران في محطات بنزين بعدد من المدن، وقطعوا الطرقات باستخدام السيارات والحواجز، في وقت أصرت فيه الحكومة على تطبيق خطة رفع أسعار الوقود.

وانقطعت خدمات الإنترنت عن بعض خطوط الهواتف في العاصمة طهران.

Iranian petrol protesters in the city of Eslamshahr –12 kilometers away from the capital Tehran– set fire to a banner with Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s picture on it. https://t.co/CxgBRQgPLG pic.twitter.com/K6a3IJ6RW3