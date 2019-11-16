صورة "خامنئي" تحترق.. المظاهرات مستمرة في إيران (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

قالت قناة "العربية"، اليوم السبت، إن متظاهرين في إيران أحرقوا صورة المرشد الأعلى علي خامنئي في مدينة "إسلام شهر" والتي تبعد 12 كيلومتر فقط على العاصمة طهران.

واندلعت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ولقي شخص على الأقل مصرعه بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشعل محتجون النيران في محطات بنزين بعدد من المدن، وقطعوا الطرقات باستخدام السيارات والحواجز، في وقت أصرت فيه الحكومة على تطبيق خطة رفع أسعار الوقود.

وانقطعت خدمات الإنترنت عن بعض خطوط الهواتف في العاصمة طهران.

Iranian petrol protesters in the city of Eslamshahr –12 kilometers away from the capital Tehran– set fire to a banner with Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s picture on it. https://t.co/CxgBRQgPLG pic.twitter.com/K6a3IJ6RW3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2019

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وأعلنت الشركة الوطنية النفطية في إيران مساء الخميس، رفع أسعار الوقود بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وبذلك يرتقع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات الملاكي 60 لترا وللسيارات الملاكي ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.

من جانبها أصرت الحكومة الإيراني على أن رفع أسعار الوقود سيكون في صالح الأسر محدودة الدخل.