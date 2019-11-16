انقطاع الإنترنت عن بعض خطوط الجوال في العاصمة الإيرانية طهران

طهران - أ ش أ

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، بانقطاع الإنترنت عن بعض خطوط الجوال في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت القناة أن محتجين إيرانيين أغلقوا طرقا رئيسية في العاصمة طهران، بعد إطفاء محركات سياراتهم في الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، ما أدى إلى ازدحام خانق.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران عقد، في وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

كانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أعلنت مساء الخميس الماضي بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.