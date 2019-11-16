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    14 ديسمبر.. الحُكم النهائي على البشير

    02:46 م السبت 16 نوفمبر 2019
    14 ديسمبر.. الحُكم النهائي على البشير

    عمر البشير

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن قاضي محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن القرار النهائي في التهم الموجهة ضد البشير سيصدر في 14 ديسمبر المقبل.

    وخلال جلسة المحاكمة، قال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "القرار النهائي في التهم الموجهة ضد عمر البشير سيصدر في اليوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

    وأضاف عبد الرحمن أن "مرافعة هيئة الاتهام ضد البشير ستكون في يوم 24 نوفمبر الجاري".

    وتابع أن "مرافعة هيئة الدفاع النهائية ستكون في يوم الثامن من ديسمبر المقبل".

    ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.

    وأُودع البشير، سجن كوبر، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.

    وقبل أيام أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن "النيابة الجنائية تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989.

    وفي مايو الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

    وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

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