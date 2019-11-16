رُغم الاحتجاجات.. إيران تؤكد التطبيق الكامل لخطة رفع سعر البنزين

القاهرة – (مصراوي):

أكدت السلطات الإيرانية الثلاث خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.

وقالت روسيا اليوم، إن الاجتماع يؤكد على دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضحت السلطات الإيرانية، أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودي الدخل؛ ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد؛ وإدارة استهلاك الوقود.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية في الاجتماع، إن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، فيما دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وقال عضو في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن النواب سيقدمون مشروع قانون عاجل يلزم الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين".

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية مظاهرات ضد النظام جراء قرار رفع أسعار الوقود.. فيما أفادت مصادر في المعارضة الإيرانية بمقتل شخص في مدينة سيرجان خلال الاحتجاجات.