أول تعليق من رئيسة "مجاهدي خلق" على احتجاجات إيران

طهران - (د ب أ)

دعت مريم رجوي رئيسة منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين،مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها نظام الملالي،بحسب المنظمة.

وأكدت" نظام الملالي برفعة أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، تسبب في جعل الكادحين أكثر فقرًا وأن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي و(الرئيس حسن)روحاني ومختلسي المليارات من حواشيهم".

وذكرت "هؤلاء ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في تأجيج الحروب والمشاريع النووية و الصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية".

كانت إيران قد نفت امس الجمعة ماتردد من تقارير عن اندلاع مظاهرات أو اعمال شغب واحراق محطات للوقود ببعض المدن بعد قرار رفع أسعار الوقود، منتصف ليلة أول أمس الخميس.

تواصلت مظاهرات الإيرانيين في مختلف مدن البلاد لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على زيادة سعر الوقود،حسبما ذكرت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وقالت المنظمة إن الاحتجاجات شهدت اضرام النار في مقرات حكومية ومصارف، واندلاع اشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن.

وفي طهران أغلق المحتجون طريق ”حكيم“ السريع، وهتفوا قائلين ”الموت للدكتاتور"و"الموت لخامنئي"في إشارة إلى المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي،بحسب المنظمة.