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    استسلام 615 داعشيا وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية

    11:26 ص السبت 16 نوفمبر 2019
    استسلام 615 داعشيا وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية

    وزارة الدفاع الأفغانية

    ننكارهار(أفغانستان) - (د ب أ):

    ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 615 مسلحا داعشيا على الأقل استسلموا للقوات الأفغانية، مع أفراد أسرهم في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان حتى الآن.

    وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن 18 مقاتلا من داعش استسلموا مؤخرا للقوات الافغانية في إقليم ننكارهار، مع أفراد أسرهم، من بينهم 24 امرأة و31 طفلا.

    وأضاف البيان أن مسلحي داعش يستسلمون للقوات الأفغانية، وسط تصاعد الضغوط من قبل القوات الأفغانية لقمع الجماعة الإرهابية في الإقليم.

    ووصفت الوزارة العمليات العسكرية والضغوط من قبل القوات الأفغانية ضد الجماعة الإرهابية بأنها غير مسبوقة.

    وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن ستتعامل مع المسلحين في ضوء القوانين المعمول بها في البلاد.

    وزارة الدفاع الأفغانية القوات الأفغانية داعش أفغانستان

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