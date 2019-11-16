انقطاع خدمة الإنترنت عن منطقة الأحواز في إيران

القاهرة – (مصراوي):

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر معارضة إيرانية لم تسمها، إن السلطات في إيران قطعت خدمة الانترنت عن مناطق الأحواز بعد الاحتجاجات ضد النظام.

وقالت الشبكة الإخبارية إن المظاهرات تستمر في مدينة كرج الواقعة وسط إيران مُطالبة بإسقاط نظام المرشد.

وأضافت أن ال متظاهرون في بعض المدن الإيرانية يرددون هتافات رافضة لتدخل بلدهم في الدول العربية ويطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية.

فيما أضرم محتجون في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران يضرمون النار في المصرف الوطني.