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    ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيار مفخخة بساحة التحرير العراقية إلى 24 قتيلا وجريحا

    10:43 ص السبت 16 نوفمبر 2019
    ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيار مفخخة بساحة التحرير العراقية إلى 24 قتيلا وجريحا

    انفجار سيار مفخخة

    بغداد - أ ش أ

    أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.

    وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم /السبت/، أن التفجير كان جراء عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

    وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت في وقت سابق أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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