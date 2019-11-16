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    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله آل سعود

    12:09 ص السبت 16 نوفمبر 2019
    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبدالله آل سعود

    الديوان الملكي السعودي

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

    الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير تركي تركي بن عبدالله بن سعود

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