العراق: انفجار قنابل قرب جسر الجمهورية وسط بغداد (فيديو)
10:03 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
القاهرة – مصراوي:
أفادت وسائل إعلام عراقية، بانفجار 3 قنابل صوتية، قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، وإصابة 11 متظاهرًا حالة أحدهم خطرة.
فيما نشرت شبكة "روسيا اليوم"، فيديو لمكان انفجار القنابل الصوتية في العاصمة بغداد.
وانطلقت تظاهرات في العراق، نهاية الشهر الماضي، للمطالبة بإقصاء الحكومة والنظام الحالي عن الحكم.
وارتفع عدد القتلى في التظاهرات إلى مئات، وإصابة آلاف الأشخاص.
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