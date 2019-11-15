رئيس الوزراء التونسي المُكلَّف: سيتم تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة

تونس - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة التونسية المُكلَّف، الحبيب الجملي، أن الحكومة القادمة ستكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وسيتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

وقال الجملي - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة - إنه سيسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب، كما أنه يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سلم الجملي خطاب تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رشحته حركة النهضة، الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب، لتولي هذا المنصب.