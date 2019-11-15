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    ديمقراطيون: ترامب يتورط في " تهديد الشهود وقت الإدلاء بشهاداتهم "

    09:16 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    ديمقراطيون: ترامب يتورط في " تهديد الشهود وقت الإدلاء بشهاداتهم "

    النائب الأمريكي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس

    واشنطن - (د ب أ):

    اتهم رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي آدم شيف الرئيس دونالد ترامب بالتورط في تهديد شاهدة بصورة آنية في منتصف جلسة استماع بالكونجرس.

    وكتب شيف على تويتر إنه "حاليا، الرئيس ترامب يشاهد جلسات استماعنا ويكتب تغريدات يهاجم فيها بلا أساس السفيرة يوفانوفيتش. هذا تهديد لشاهدة بصورة آنية وقت الإدلاء بالشهادة . ونحن لن نؤيد ذلك".

    وتدلي ماري يوفانوفيتش بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب بشأن الإطاحة بها كسفيرة لدى أوكرانيا من جانب ترامب، في خضم مزاعم خلال تحقيق بالتقصير حيث سعى الرئيس إلى عزلها من أجل أن يتمكن من تشويه منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن.

    ادم شيف مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب عزل ترامب فضيحة أوكرانيا تهديد الشهود

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