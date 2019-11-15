مُقرب من الإخوان.. من هو الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية؟

كتب - محمد عطايا:

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بحسب ما ذكرته جريدة الشروق التونسية.

وكان البرلمان التونسي، انتخب راشد الغنوشي، مرشح حركة النهضة، رئيسًا له، ما يجعل الحركة ذات التوجه الإسلامي، والتي تعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، مسيطرة على الحياة النيابية والتنفيذية في البلاد.

وينص الدستور التونسي على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب الفائز بأغلبية الانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة الجديدة، في مدة زمنية لا تتجاوز الشھرین، ومن هذا المنطلق فإن رئيس الوزراء القادم سيكون إخوانياً، ينتمي لحزب النهضة الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية.

ليس بالضرورة أن يفوز مرشح حزب النهضة برئاسة الحكومة التونسية الجديدة، حيث أنه لا بد من أن يصادق البرلمان عليه بأغلبية 109 أصوات.

وفي حال فشل الحزب في هذه المهمة، خلال تلك الفترة، فإن قيس سعيد سيكون عليه حينها تكليف شخصية سياسية أخرى يختارها هو لتشكيل الحكومة.

حزب النهضة حصل على 52 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدًا، بينما حصل حزب قلب تونس على 38 مقعدًا، تلاه حزب التيار الديمقراطي بحصوله على 22 مقعدًا، ثم حزب ائتلاف الكرامة، الذي حصد 21 مقعدًا، كما حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدًا.

من هو الجملي؟

ولد الحبيب الجملي بمعتمديه نصرالله من ولاية القيروان في مارس 1959. وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

وشغل الجملي، البالغ من العمر 60 عامًا، مهام كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، مرتين، جميعهما في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض، منذ أعوام.

وحصل على شهادة تقني سامي متخصص في الزراعات الكبرى، وشهادة مهندس أشغال دولة في الفلاحة وشهادة مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.

وفي العام 2001، شغل منصب مدير الدراسات والتنمية بشركة المتوسطية للحبوب، ثاني أكبر شركة وطنية تونسية مختصة بتوريد وتوزيع الأعلاف بتونس.

وشغل مدير الدراسات والتنمية بشركة "المتوسطية للحبوب" ثاني أكبر شركة تونسية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس في عام2001، وتولى الجملي الإدارة العامة للشركة في 2004.

وشغل الجملي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من ديسمبر 2011 - 2014 بصفته تكنوقراط مستقل.