السفيرة الأمريكية المعزولة: شعرت بالتهديد من ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قالت ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا اليوم الجمعة ، للكونجرس إنها شعرت بالتهديد من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الساخرة منها في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصفت يوفانوفيتش أيضا كيف تم استدعاؤها من كييف في منتصف الليل، بعد أن أخبرها المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يعودوا قادرين على "حمايتي" ، على ما يبدو بتوجيهات من البيت الأبيض.

وأضافت يوفانوفيتش ، في شهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في إطار التحقيق الخاص باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير، : "لقد كان الأمر فظيعًا ، لم أكن أريد أن تنتهي مسيرتي المهنية هكذا".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تشعر بالتهديد من قبل ترامب لإخبار زيلينسكي بأنها "ستواجه بعض الأمور"، قالت بوضوح: "شعرت بهذا حقا ".

وعندما سئلت عن رد فعل إضافي، قالت إنها شعرت "بالصدمة والترويع والإحباط من قيام رئيس الولايات المتحدة بالحديث عن أي سفير بهذه الطريقة لرئيس دولة أجنبية، وكنت أنا هذا السفير ، ولم أصدق ذلك".