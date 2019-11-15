لبنان: متظاهرين حاولوا الاعتداء على العسكريين أثناء فتح الطرقات

بيروت - (أ ش أ):

قال الجيش اللبناني إن عددا من أفراده تعرضوا لإصابات، جراء محاولات قام بها بعض المتظاهرين للاعتداء عليهم أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ مهامها بفتح الطرق المغلقة في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن بعض المحتجين عمدوا إلى التعرض للعسكريين، بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، مما أدى إلى وقع تلك الإصابات في صفوف القوات حيث تراوحت ما بين الرضوض والجروح المختلفة.

وأشار الجيش إلى أنه اضطر إلى إلقاء القبض على مرتكبي تلك الاعتداءات، والذين بلغ عددهم 20 شخصا، وجرى إحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة والتي قررت بدورها إخلاء سبيل 9 أشخاص منهم، وأبقت على 7 أشخاص رهن التحقيق، في حين أحيل الـ 4 المتبقين، ومن بينهم شخص يحمل الجنسية السورية، إلى الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات أخرى.

وكانت منطقة جل الديب (بمحافظة جبل لبنان) قد شهدت مساء أمس مواجهات وتدافعا عنيفا بين المتظاهرين وقوات الجيش، بعد إصرار المحتجين على قطع الأوتوستراد الرئيسي وإعاقة حركة المرور عليه، في وقت بدا واضحا أن الجيش تلقى تعليمات وأوامر صارمة بعدم تمكين المتظاهرين من الاستمرار في قطع الطرق الرئيسية في عموم البلاد.