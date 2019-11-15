أوكرانيا: القبض على قيادي بارز في "داعش" بعملية مشتركة مع واشنطن

كييف - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، القبض على القيادي البارز في تنظيم "داعش"، البراء الشيشاني، بعملية خاصة مشتركة مع الولايات المتحدة وجورجيا في مقاطعة كييف.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لجهاز الأمن الأوكراني وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "تم إلقاء القبض على أحد الزعماء المحوريين في تنظيم داعش الإرهابي نتيجة عملية خاصة مشتركة لجهاز الأمن الأوكراني مع وزارة الداخلية الجورجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

وأضاف البيان أن الرجل المحتجز هو المواطن الجورجي المقلب باسم البراء الشيشاني، الذي تولى عام 2012 منصب أمير إحدى الجماعات التابعة للتنظيم في محافظة اللاذقية غرب سوريا، ليتم في 2013 تعيينه نائبًا لوزير الحرب في "داعش"، أبو عمر الشيشاني.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن المحتجز انتقل عام 2016 إلى تركيا حيث واصل تنسيق أنشطة "داعش"، ليصل عام 2018 بصورة غير شرعية إلى أوكرانيا باستخدام جواز سفر مزيف، واستمر بتنسيق عمل الأفرع الخاصة للتنظيم المعروفة كـ"أمنيات".

وأشار البيان إلى أن عناصر جهاز الأمن ألقوا القبض على القيادي الداعشي في مقاطعة العاصمة كييف قرب منزل خاص كان يقيم فيه، مضيفا أن "نتائج تحليل الصور التي توثقه أثبتت أن المحتجز هو القيادي المطلوب من داعش".

وختم البيان بالقول إن المقبوض عليه قيد الاعتقال حاليا تمهيدا لتسليمه، مردفًا أن جهاز الأمن الأوكراني يدقق المعلومات حول تورطه المحتمل في ارتكاب جرائم على أراضي أوكرانيا.