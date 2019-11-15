أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية

06:33 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيطالي القضايا الإقليمية

عادل بن أحمد الجبير

الرياض - روما - (أ ش أ):

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه خلال الاجتماع بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

هذا المحتوى من

عادل بن أحمد الجبير لويجي دي مايو روما السعودية

الخبر التالى:

التحالف الدولي يدعو لتجنب أي ثغرات أمنية بسوريا قد يستفيد منها "داعش"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان