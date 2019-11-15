الأسوأ منذ 50 عامًا.. البندقية تغرق في مياه الفيضانات (فيديو وصور)

القاهرة – مصراوي:

ضربت ثاني أسوأ موجة فيضانات في العصر الحديث مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث غرق ما يقرب من 90% من المدينة تحت المياه.

وكتب عمدة المدينة لويجي بروجنارو تغريدة قال فيها "فينيسا تركع على ركبتيها. كاتدرائية سانت مارك تكبدت أضرارا كبيرة مثل المدينة بأكملها وجزرها".

ووصلت ذروة منسوب مياه الفيضانات إلى 187 سنتيمترا الثلاثاء الماضي.

ووصل منسوب مياه الفيضانات إلى 130 و140 سنتيمترًا خلال يومي الخميس والجمعة.

وبدأت الفيضانات عندما ارتفع منسوب المياه فوق 90 سنتميترًا. وبعد وصول منسوب الفيضانات إلى 150 سنتميترًا، أصبح نحو 70% من المدينة تحت المياه، وارتفعت النسبة إلى 88% بعدما وصل المنسوب إلى 190 سنتميترًا.

وتسبب هذا الوضع في تحطم وغمر معظم المتاجر والمطاعم وشقق الأدوار الأرضية، فضلا عن الكنائس والآثار والمساحات الأخرى في مستوى الشارع.

يذكر أن مدينة فينيسيا التي بنيت على الماء كانت دائما عرضة للفيضانات، إلا أن الحكومة الإيطالية استثمرت في سد مثير للجدل ضد الفيضانات لم يتم تشغيله بعد.

وأدى الطقس السيئ، والذي شمل الرياح القوية، الى فك مراسي القوارب والزوارق وحتى بعض العبارات. وغرقت بعض السفن، واصطدمت سفن أخرى بأرصفة الموانئ وشوهد البعض وقد جرفته المياه.

وفي جزيرة بيليسترينا، التي تفصل بين بحيرة فينيتان الجنوبية والبحر الادرياتيكي، توفى شخصان، أحدهما بعد تعرضه للصعق بالكهرباء والآخر لأسباب طبيعية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وقد اُغلقت المدارس اليوم، ولكن خدمات القوارب استأنفت عملها.

يذكر أن أسوأ موجة فيضانات في العصر الحديث شهدتها فينيسيا في نوفمبر 1966، عندما ارتفع منسوب المياه إلى 194 سنتميترا، وأدت الفيضانات لتدمير معظم مدينة فلورانسا.

#Venise : vidéo impressionnante des vaporeti, les bateaux-bus, submergés par les eaux de l'#AcquaAlta exceptionnelle que subit ce soir la cité des Doges #Italie#Venezia#inondations pic.twitter.com/q72J7zNPoP — François Beaudonnet (@beaudonnet) November 12, 2019

#Venise : ce n'est pas une simple #AcquaAlta comme il en existe chaque automne, non, c'est une inondation catastrophique qui submerge la cité des Doges.pic.twitter.com/0vZdOqrZCv — François Beaudonnet (@beaudonnet) November 12, 2019