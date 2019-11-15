وزارة العمل السعودية تنفي إلغاء تأشيرة "العامل والعاملة"

الرياض- (د ب أ):

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول "إلغاء تأشيرة العامل والعاملة".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في بيان له اليوم إن "ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة غير صحيح" مؤكدًا أنه "لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح"، مطالبًا الجميع بـ"أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

وكانت مواقع إخبارية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي قد زعمت أن "وزارة العمل تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات"، وأنه "سيتم مستقبلًا إلغاء تأشيرة أو مهنة عامل أو عاملة من نظام الوزارة نهائيًّا، ما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات"، وأن "النظام الجديد سيطبق فقط على العمالة الأجنبية، وأنه سيكون اختياريًّا لمدة عام ابتداءً من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزاميًّا".