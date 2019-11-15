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الجزائر تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

04:22 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
الجزائر تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

علم الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أدانت الجزائر بشدة اليوم الجمعة، ما وصفته " الاعتداء الشنيع للاحتلال" الاسرائيلي على قطاع غزة، مما تسبب في سقوط العديد من "الشهداء والجرحى وسط السكان، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني " الشقيق".

وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن بلاده تدين هذا التصعيد الخطير الذي يعد انتهاكا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية يرتكبه" الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد بن علي الشريف، " تضامن الجزائر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرا إلى مناشدتها "المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل، بهدف وضع حد لهذه الهجمات الإجرامية المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل".

الجزائر قطاع غزة اسرائيل عبد العزيز بن علي

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