أوسلو ترحب بإطلاق روسيا سراح مواطن نرويجي مدان بالتجسس

أوسلو - (د ب أ):

رحبت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج بإطلاق موسكو سراح مواطن نرويجي أدين بالتجسس في روسيا.

وذكرت سولبرج: "نحن سعداء لأن فرود بيرج سيعود الآن إلى النرويج حرا. أود أن أشكر السلطات الليتوانية على تعاونها وعلى جهودها من أجل إطلاق سراح بيرج".

وكان إطلاق سراح بيرج جزءا من عفو رئاسي واتفاق لتبادل اثنين من الجواسيس الروس أدينوا في ليتوانيا، بليتوانيين اثنين أدينا في روسيا.

وأدين بيرج في وقت سابق العام الجاري بالسعي لجمع معلومات سرية عن الغواصات النووية الروسية.