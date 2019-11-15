بالذكرى السنوي لانطلاقها: "السترات الصفراء" كلفت فرنسا 2.5 مليار يورو

القاهرة- (مصراوي):

قالت قناة "آر تي إل" الفرنسية، اليوم الجمعة، إن حركة السترات الصفراء المسؤولة عن الاحتجاجات في فرنسا كلفت باريس خسائر بلغت قيمتها 2.5 مليار يورو، حسب الأرقام الصادرة عن الحكومة.

وفي الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحركة، قالت القناة الفرنسية إن العواقب بدت واضحة بعد عام على الميزانية الاقتصادية للدولة، حيث أن كلفة الاحتجاجات على النمو، ترافقت أيضا مع تضرر مصالح أكثر من 5000 تاجر وصاحب عمل وحرفي، طلبوا دعما من الدولة، وتعثروا في دفع اشتراكاتهم الاجتماعية والضريبية البالغة 460 مليون يورو، من دون أن يزيد ذلك في حالات الإفلاس في الوقت الحالي.

وذكرت أن شركات التأمين دفعت تعويضات لأكثر من 13000 متجر ومؤسسة تعرضت للنهب والتخريب، بتكلفة 230 مليون يورو، يضاف إلى ذلك 75000 موظف عاطل عن العمل جزئيا، في قطاع الفنادق والمطاعم والتموين والتجارة والنقل منذ بداية حركة "السترات الصفراء".

وأشارت القناة إلى أنه بعد عام على الاحتجاجات، عاد بعض الزبائن إلى المراكز التجارية حيث أن المبيعات زادت بنسبة 1% تقريبا منذ بداية العام، وسمح لأصحاب المحال التجارية بفتح أبوابها أيام الآحاد لتعويض الخسائر، وذلك في تغيير للعادات الاستهلاكية التقليدية للفرنسيين.