مقتل 3 أشخاص في مظاهرات مناهضة للحكومة في غينيا

كوناكري- (د ب أ):

ذكر حزب معارض في غينيا اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في تجدد المظاهرات المناهضة للحكومة في غينيا.

وحدثت الوفيات، فيما كان أنصار المعارضة ينظمون مسيرات أمس الخميس، ضد خطط الرئيس الفا كوندي، لتعديل الدستور لخوض الانتخابات للفوز بولاية ثالثة، طبقا لما ذكرته الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور.

ويقول زعماء المعارضة إن قوات الأمن قتلت 17 شخصا على الأقل منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وحددت منظمة "العفو الدولية" الحقوقية حصيلة القتلى الذين سقطوا في مختلف المظاهرات ضد الحكومة منذ عام 2015 بحوالي 70 شخصا.

علاوة على ذلك، أصيب مئات الأشخاص، من بينهم أطفال صغار السن، من قبل عناصر من قوات الأمن، باستخدام الذخيرة الحية والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، طبقا للمنظمة.

ومن المقرر أن يتنحى كوندي في عام 2020، في نهاية فترة رئاسته الثانية التي تستمر خمس سنوات، لكنه أشار إلى خطط لتعديل الدستور للسماح له بإعادة انتخابه.