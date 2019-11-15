المرجعية الشيعية : التدخل الخارجي سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

كربلاء- (د ب أ):

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة، إلى الاسراع بتشريع قانون جديد للانتخابات يعيد للمواطن ثقته بالعملية السياسية دون تحيز للاحزاب ومنح فرصة حقيقية لتغيير الوجوه الحالية بأخرى جديدة.

وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء "ينبغي إقرار قانون جديد لمفوضية جديدة للانتخابات تكون حيادية وتحظى بالمصداقية دون تدخل خارجي لما لها من مخاطر تحول البلد لساحة لتصفية الحسابات يكون الخاسر الاكبر هو الشعب".

وأضاف أن "المرجعية تؤكد مساندتها للاحتجاجات والتأكيد على سلميتها وادانة الاعتداء على المتظاهرين بالقتل والجرح والخطف والترهيب".

وقال أن "الحكومة إنما تستهدف شرعيتها من الشعب وليس هناك من يمنحها غيره وتمثيل عادل ونزيه ولابد من الاسراع باقرار قانون انتخابي يعيد العملية الانتخابية دون التمييز".

وأكد "أن المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة للاصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها بكل ما تطلب من ثمن وتضحيات الا لانهم لم يجدوا غيرها طريقا للخلاص من الفساد والخراب".

يشار إلى أن المظاهرات والاعتصامات في العراق دخلت اليوم الجمعة يومها الثاني والعشرين للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية ومكافحة الفساد واسقاط الحكومة وحل البرلمان.

ووفقا لأخر احصائية لمكتب الأمم المتحدة في العراق صدرت أول أمس الأربعاء،قتل 319عراقيا وإصيب 15ألف آخرين جراء استخدام القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع منذ انطلاق المظاهرات في الأول من الشهر الماضي.