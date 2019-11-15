ارتفاع معدل البطالة بين فئة الشباب في تركيا في أغسطس

اسطنبول- (د ب أ):

بلغ معدل البطالة في تركيا في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما ، 27.4 % في شهر أغسطس الماضي، بزيادة 6.6 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية.

وذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل عام بنسبة 2.9 % وسجل 14 % في أغسطس الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.65 مليون في أغسطس الماضي، مما يعني أن حوالي مليون شخص فقدوا وظائفهم مقارنة بالشهر المقابل من عام 2018.

وسجل الاقتصاد التركي انكماشا للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.5 % على أساس سنوي.