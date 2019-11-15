الرئيس السوري يكشف أسباب مساعدة روسيا له

القاهرة – (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن روسيا دولة عظمى ولديها مهام على مستوى العالم وواجبات ومسؤوليات، تخدم العالم وتخدم أيضاً روسيا نفسها والشعب الروسي.

وأضاف الأسد في حوار مع قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا، ردًا على سؤال حول أسباب مساعدة موسكو لسوريا، أن روسيا ليس أمامها خيار إما أن تلعب دور دولة عظمى أو أن تنكفئ وتصبح دولة عادية جدًا، وهذا غير جيد للعالم.

واستطرد: "الوجود العسكري الروسي في سوريا هو في إطار أولاً التوازن العالمي، لأن العالم اليوم لا يخضع للمعايير القانونية وإنما لمعايير القوة.. فالقوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم".

كما أشار إلى السبب الآخر وهو "مكافحة الإرهاب"، موضحًا أن هناك جانبين في هذا السبب، وهما الجانب الأخلاقي "وفيها الجانب القانوني، القانون الدولي، لأن الإرهاب مدعوم من قبل دول معروفة. وهناك جانب أيضاً حماية المصالح الروسية".

وقال الأسد أن الإرهاب ليس له حدود سياسية، فقد يكون اليوم في سورية، قد يكون في أقصى آسيا، وقد يكون في أوروبا كما حصل خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية.. لا يمكن أن تكافح الإرهاب فقط في مكان وجوده، الإرهاب يجب أن يُكافح في كل مكان من العالم".

كما أوضح الأسد أن روسيا تنظر نظرة مناقضة تماماً للغرب الذي يعتقد أن القانون الدولي يُعاكس مصالحه، أما روسيا فتعتقد أن القانون الدولي يخدم مصالحها، ويخدم المصالح المشتركة بينها وبين دول العالم.