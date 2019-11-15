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    العراق : طرف ثالث من العصابات يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية

    11:03 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    العراق : طرف ثالث من العصابات يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية

    تظاهرات العراق

    بغداد- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة أن هناك طرفا ثالثا من العصابات تستخدم رمانات(قنابل) الدخان لقتل المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر.

    ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بيان لوزارة الدفاع اليوم الجمعة أن "ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريح له بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً".

    وأضاف أن "هذه العصابات تستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك ضد القوات الأمنية".

    كان مكتب الأمم المتحدة في العراق قد اعلن في اخر احصائية له أول امس الأربعاء عن مقتل 319 عراقيا وإصابة 15ألف آخرين جراء استخدام القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع منذ انطلاق المظاهرات في الاول من الشهر الماضي.

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