منظمة خيرية: الفيضانات تتسبب في نزوح 420 ألف شخص في جنوب السودان

جانب من فيضان النيل في السودان

كيب تاون- (د ب أ):

ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" اليوم الجمعة أن أكثر من 420 ألف شخص نزحوا بسبب أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب السودان.

وأضافت منظمة الإغاثة أن حوالي 60 بالمئة من النازحين كانوا يواجهون بالفعل سوء تغذية شديد، قبل بدء سقوط أمطار غزيرة، بشكل غير عادي في يوليو الماضي.

وتابعت المنظمة أنه بشكل إجمالي، تضرر حوالي 900 ألف شخص- أو 7 بالمئة من السكان- بسبب الفيضانات.

وأضافت المنظمة أنه من الصعب الحصول على مساعدة لإنقاذ الحياة للنازحين، بسبب الفيضانات وكان يتعين وقف المساعدات بشكل مؤقت في بعض المناطق.

وقال راما هانسراج، مدير المنظمة لشؤون جنوب السودان إن "الفيضانات في جنوب السودان وصلت إلى نقطة أزمة والأطفال وأسرهم في حاجة ملحة للدعم".

ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن جنوب السودان أعلن في أكتوبر الماضي، حالة طوارئ بعد أن قتلت الفيضانات تسعة أشخاص وتسببت في نزوح 25 ألف آخرين في 27 من 32 ولاية في الدولة الواقعة شرق افريقيا.