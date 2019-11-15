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جريحان في القصف الاسرائيلي لمواقع للجهاد الاسلامي في غزة

09:54 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
جريحان في القصف الاسرائيلي لمواقع للجهاد الاسلامي في غزة

القصف الاسرائيلي_ارشيفيه

غزة – (أ ف ب):

جرح فلسطينيان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة مواقع لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع.

وقالت الوزارة أن القصف أدى إلى جرح فلسطينيين اثنين نقلا إلى مستشفى في جنوب غزة.

من جهته، دان الجيش الاسرائيلي في بيان "انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت ضد اسرائيل"، مؤكدا أنه "مستعد لمواصلة التحرك طالما أن ذلك ضروري ضد أي محاولة للمساس بالمدنيين الاسرائيليين".

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن أنه قصف مجددا اهدافا لحركة الجهاد الاسلامي الجمعة في غزة في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من مئة آخرين.

وقال الجيش الاسرائيلي في رسالة عبر تطبيق واتساب أنه ضرب "أهدافا إرهابية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

واندلعت موجة العنف الأخيرة الثلاثاء بعد استهداف إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة أدت الى مقتله.

وردّ مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ في اتجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وعلى الأثر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية الثلاثاء والأربعاء والخميس استهدفت خصوصا مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

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