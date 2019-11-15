الأسد: داعش قامت بنشاطتها بغطاء أمريكي

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن تنظيم داعش ظهر بإرادة أمريكية، وقامت بنشاطاتها بغطاء أمريكي، مُشيرًا إلى أن بلاده لديها قناعة ومعلومات بأن واشنطن كانت تحرك "داعش" مباشرة كأداة عسكرية لضرب الجيش السوري ولتشتيت القوى العسكرية التي تقاتل الإرهاب وفي مقدمتها الجيش السوري.

وشبه الأسد السياسية الأمريكية، خلال مقابلة أجراها مع قناة روسيا 24 ووكالة روسيا سيفودنيا، بالسياسة النازية التي اتبعها الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، واتهم واشنطن بسرقة النفط المسلوب من بلاده.

وقال الأسد إن الإرهاب ليس له حدود، قد يكون اليوم في سوريا، وقد يكون في أقصى آسيا، أو قد يكون في أوروبا كما حصل خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية وقد يكون في روسيا.

أكد الأسد، أن دمشق تقيم إيجابيا الاتفاق الروسي-التركي، لأن دخول روسيا على الموضوع يلعب دورا في سحب الذريعة الكردية لتهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي.

وتابع: "دمشق تقيم الاتفاق الروسي-التركي بشكل إيجابي، ليس انطلاقا من الثقة بالطرف التركي، بل لأن دخول روسيا على الموضوع له جوانب إيجابية لأنه يلعب دورا في سحب الذريعة أو الحجة الكردية من أجل تهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي".