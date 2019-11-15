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هيئة صحية أمريكية: ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 42

07:54 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
هيئة صحية أمريكية: ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 42

السجائر الإلكترونية

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم الخميس أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض رئة غامض مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 42.

وقالت الهيئة الصحية الأمريكية، التي كانت تجمع معلومات عن تفشي إصابة الرئة من 49 ولاية من بين الولايات الخمسين في البلاد، إن هناك حتى الآن ألفان و 172 حالة إصابة بالمرض، بزيادة أكثر من 100 حالة عن الأسبوع الماضي.

وتم تأكيد وفاة 42 شخصا في 24 ولاية، وبلغ متوسط عمر المرضى المتوفين 52 عامًا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الأسبوع أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا قد تعرض لإصابة لا يمكن التعافي منها بسبب مرض الرئة المرتبط بالأبخرة وأُرغم على الخضوع لعملية زرع رئة لإنقاذ حياته .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية، حيث أعلن يوم الاثنين الماضي أنه يعتزم "التوصل إلى حل مقبول لمعضلة السجائر الإلكترونية".

السجائر الإلكترونية الصحة أمراض الرئة التدخين

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