تقارير: الأحزاب اللبنانية تتفق على تولي الصفدي رئاسة الحكومة الجديدة

بيروت - (د ب أ):

اتفقت الأحزاب اللبنانية على تولي الوزير السابق ورجل الأعمال اللبناني محمد الصفدي رئاسة الوزراء في لبنان خلفا لسعد الحريري الذي أعلن استقالته بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمستمرة حتى الأن، وفقا لتقارير اعلامية محلية.

وأوردت قناة "إل بي سي" اللبنانية ووسائل إعلامية أخرى اليوم الجمعة أن عدة أحزاب سياسية من بينها التيار الوطني الحر وحزب أمل وحزب الله اتفقوا على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة الجديدة.

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن مصادر مقربة من الوزير السابق محمد الصفدي ردت على تداول خبر التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة، وقالت "إن تسمية رئيس الحكومة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة وذلك احتراما للدستور ولموقع رئاسة الحكومة."

وأكدت المصادر، التي لم يتم الكشف عنها، أن أي حكومة يجب أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم.

وفي أعقاب الأنباء بشأن التوافق على الصفدي لتولي رئاسة الحكومة في لبنان توجه عدد من الشبان على متن دراجاتهم النارية إلى أمام منزل الصفدي وإلى أمام مؤسسة الصفدي في طرابلس احتجاجا على القرار ، مرددين هتافات عدة منها "يلا ارحل صفدي".

وينتشر الجيش اللبناني بكثافة أمام منزل ومحيط مركز الصفدي في منطقة المعرض بطرابلس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن معلقين انتقدوا الصفدي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على اعتبار أنه من الطبقة السياسية التي يرغب المتظاهرون في الإطاحة بها.