تيار المستقبل: القوى السياسية اللبنانية وافقت على محمد الصفدي لرئاسة الحكومة

لبنان - (أ ش أ)

كشفت البوابة الرقمية الخاصة بتيار المستقبل في لبنان "مستقبل ويب" أن القوى السياسية الرئيسية في البلاد توافقت على الوزير السابق محمد الصفدي رئيسًا للوزراء ولتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.

وأشارت البوابة الرقمية الناطقة بلسان "تيار المستقبل" الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى أن لقاء قد عقد مساء اليوم، بين الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل والذي يشغل أيضا منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حيث جرى مناقشة تزكية اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت "مستقبل ويب" عن مصادر مطلعة مقربة من الحريري تأكيدها أنه لم يتم البحث في شكل الحكومة المرتقبة أو مشاركة "تيار المستقبل" فيها من عدمه.

ويعد محمد الصفدي من كبار رجال الأعمال في مدينة طرابلس شمالي لبنان وهو من الحلفاء المقربين من الحريري، وانتخب عضوا في مجلس النواب لعدة دورات، كما شغل عددا من المناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة، آخرها منصب وزير المالية قبل نحو 5 سنوات.