وسائل إعلام لبنانية: اتفاق مبدئي على اختيار محمد الصفدي رئيسًا للحكومة
12:08 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
القاهرة - (مصراوي)
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن اتجاهًا قويًا، واتفاق مبدئي على اختيار الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، حسبما أعلنت قناة "سكاي نيوز" عربية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات ضخمة في البلاد، للمطالبة بإسقاط النظام، وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد.
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