مصرع وإصابة 14 حوثياً في كمين للجيش اليمني شمال شرق تعز

اليمن - (أ ش أ)

لقي 5 من عناصر من ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب 9 آخرون، مساء اليوم الخميس، في كمين للجيش الوطني اليمني شمال شرق مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري القول إن قوات اللواء 170 دفاع جوي نصبت كمينا محكما لعناصر الميليشيات التي حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري؛ ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 9 آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي قامت بشن قصف كثيف باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من مواقعها في سوفيتل والسلال استهدف مناطق أحياء كلابة والزهراء .