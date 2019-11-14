  • عاجل:باقي خطوة على الحلم.. مصر تفوز أمام الكاميرون بهدفين وتضمن الصدارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    إطلاق الغاز على متظاهرين في الخلاني العراقية وسط محاولة للسيطرة على حريق

    11:14 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    إطلاق الغاز على متظاهرين في الخلاني العراقية وسط محاولة للسيطرة على حريق

    احتجاجات العراق

    القاهرة - (مصراوي)

    كشف مصدر أمني، الخميس، عن الموقف في ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما اندلع حريق داخل بناية في منطقة السنك.

    وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "الموقف الأمني في ساحة الخلاني وسط بغداد هو استمرار القوات الأمنية في إطلاق القنابل المسيلة للدموع".

    وأضاف المصدر أن "حريقًا إندلع داخل بناية في منطقة السنك"، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة وإخماد النيران مع تعرضها للضرب والإعتداء من قبل بعض الأشخاص.

    احتجاجات العراق بغداد حريق

    الخبر التالى:

    مصرع وإصابة 14 حوثياً في كمين للجيش اليمني شمال شرق تعز
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان