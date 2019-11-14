إطلاق الغاز على متظاهرين في الخلاني العراقية وسط محاولة للسيطرة على حريق

القاهرة - (مصراوي)

كشف مصدر أمني، الخميس، عن الموقف في ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما اندلع حريق داخل بناية في منطقة السنك.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "الموقف الأمني في ساحة الخلاني وسط بغداد هو استمرار القوات الأمنية في إطلاق القنابل المسيلة للدموع".

وأضاف المصدر أن "حريقًا إندلع داخل بناية في منطقة السنك"، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة وإخماد النيران مع تعرضها للضرب والإعتداء من قبل بعض الأشخاص.