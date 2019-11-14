  • عاجل:باقي خطوة على الحلم.. مصر تفوز أمام الكاميرون بهدفين وتضمن الصدارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    وفاة ضحية جديدة في حادث إطلاق النار في لوس أنجلوس

    11:04 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    وفاة ضحية جديدة في حادث إطلاق النار في لوس أنجلوس

    الشرطة الامريكية

    واشنطن - (د ب أ)

    توفي شخص ثان ممن استهدفهم منفذ هجوم في مدرسة في سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

    وتم التعرف على المشتبه به وتبين أنه طالب 16 عاما/ في المدرسة التي نفذ بها الهجوم في سانتا كلاريتا بشمالي لوس أنجليس. وأشار المسؤولون إلى أن اليوم الخميس هو عيد ميلاد الشاب.

    وقال أليكس فيانويفا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس، إن شابا /1 عاما، توفي في المستشفى، مما يرفع عدد الوفيات المؤكدة جراء الهجوم إلى اثنين.

    وذكرت الشرطة أن المشتبه به في حادث إطلاق نار في مدرسة بكاليفورنيا حالته "خطيرة" وهو في المستشفى.

    وأضافت الشرطة أنه أطلق النار على رأسه بعد أن أطلق النار على خمسة طلاب آخرين بمسدس سحبه من حقيبة ظهره.

    إطلاق نار علي مدرسة لوس أنجلوس حالة وفاة ولاية كاليفورنيا

    الخبر التالى:

    إطلاق الغاز على متظاهرين في الخلاني العراقية وسط محاولة للسيطرة على حريق
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان