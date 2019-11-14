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    وزراء خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل مواجهة سلوك النظام الإيراني

    10:55 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    وزراء خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل مواجهة سلوك النظام الإيراني

    مايك بومبيو

    القاهرة - (مصراوي)

    ذكرت فضائية "سكاي نيوز" عربية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ناقش مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الحاجة الى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

    استعرض وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.

    أمريكا النظام الإيراني مايك بومبيو فيصل بن فرحان السعودية

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