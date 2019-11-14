زعيم حزب بريسكت يتهم المحافظين بتقديم وظائف لمنافسين في الانتخابات

لندن - (د ب أ)

اتهم زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج اليوم الخميس حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون بتوفير وظائف لمرشحين منافسين في الانتخابات في محاولة لإقناعهم بالتنازل ومنح الحزب فرصة أفضل للفوز.

وقال فاراج إنه لا يلقي باللائمة على جونسون بشكل شخصي، لكنه يتهم مستشار كبير "بدعوة مرشحي حزبنا ويعرض عليهم وظائف إذا ما انسحبوا".

وقال على تويتر إن "النظام فاسد ومنهار في خضم تنامي نزاع بين أحزاب التيار اليميني، والموالية للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر المقبل".

وقال فاراج في بيان مصور إنهم "يعرفون أنهم لا يستطيعون شرائي، كانت هناك محاولة مدبرة من شخصيات نافذة داخل 10 داوننج ستريت"، مشيرا إلى مكتب رئيس الوزراء.

وقال إنه "لا يلوم بوريس جونسون لذلك لكن ذلك يظهر لك مستوى المحيطين به".

وقال فاراج إنهم "تجاوزوني ولجأوا إلى شخصيات كبيرة أخرى في حزب بريكست واقترحوا على ثمانية منهم بأن بإمكانهم دخول مجلس اللوردات" في إشارة إلى الغرفة الأعلى غير المنتخبة بالبرلمان البريطاني الذي يمكن للحكومة أن تعين أعضاء فيه.

وقال إنه قد تمت مطالبة مرشحي حزب بريكست بأن "يقنعوني (فاراج) بالتنازل عن كامل المقاعد الأكثر هامشية".

وكان فاراج قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لن يتنافس على 317 مقعدا يشغلها حزب المحافظين حاليا في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا.

وأضاف فاراج: "هذا ما انهارت إليه بلادنا، هذا أمر مروع ولهذا السبب يتعين تغيير السياسة إلى الأبد من أجل الصالح العام."