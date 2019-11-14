صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات يهودية قرب حدود غزة

القاهرة - مصراوي

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات يهودية قرب الحدود مع قطاع غزة، مساء الخميس، حسبما أعلن المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكرت موقع "سكاي نيوز" عربية، بإنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات قرب الحدود الجنوبية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال، إنه اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وبعد خمس ساعات من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل انطلقت عدة صواريخ من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن دوي انفجارات عنيفة وقعت اثر انطلاق الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الاسرائيلية دون ان تتبني أي جهة المسوولية عن الصواريخ.

وقال جيش الاحتلال ان خمسة صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، وجرى اعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية.