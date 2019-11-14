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    تقرير حقوقي عربي: مصر تتميز عن باقي الدول في استضافة اللاجئين والمهاجرين

    09:24 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    تقرير حقوقي عربي: مصر تتميز عن باقي الدول في استضافة اللاجئين والمهاجرين

    المجلس الدولي لحقوق الإنسان

    سويسرا - (أ ش أ)

    أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، أن مصر تتميز عن باقي الدول في مجال استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين بعدم وضعهم في معسكرات للإيواء أو مخيمات لاجئين.

    جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس العربي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خلال الندوة المقامة على هامش انعقاد الدورة الـ 34 للاستعراض الدوري الشامل المنعقد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

    واستعرض رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، كافة النقاط المتعلقة بأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر، مشيرا إلى أن مصر سباقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية ضحاياها.

    وأكد عبد الجواد أحمد أن هناك بيئة تشريعية حاضنة هيأت مناخا جيدا لوجود منظومة شراكة وتعاون بين المجلس العربي لحقوق الإنسان ووزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي المصريتين من جانب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من جانب آخر في كفالة ومساعدة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين.

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    المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد اللاجئين المهاجرين

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